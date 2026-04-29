Für den TFC Ludwigshafen steht am Samstag das erste Feld-Heimspiel des Jahres an. Gegen den TEC Darmstadt geht es ab 17.30 Uhr um wichtige Zähler im Abstiegskampf.

„Die beiden Niederlagen sehen auf dem Papier ärgerlich aus, spiegeln aber nicht unsere Leistung wider. Unser Zusammenhalt und unser Einsatz haben absolut gestimmt, darauf möchten wir nun aufbauen“, sagt TFC-Kapitän Johannes Berger. „Das erste Wochenende war für uns sicherlich nicht optimal, dennoch konnten wir wichtige Erkenntnisse gewinnen. In einigen Situationen hat das Spielglück gefehlt, personell waren wir noch nicht so breit aufgestellt, wie wir uns das wünschen“, bilanziert Trainer Philip Gippert.

Gerade personell erwartet Ludwigshafen eine deutlich bessere Ausgangslage. „Für das Heimspiel gegen Darmstadt gehen wir mit einem deutlich breiteren Kader an den Start. Mit Adrian Ballosch und Nico Habla stoßen zwei erfahrene Spieler dazu, gleichzeitig bekommen mit Levin Zitron und Benjamin Berger zwei junge, aufstrebende Talente ihre Chance“, so Gippert. Das Rückspiel in Darmstadt wird Ende Juni zugleich den Saisonabschluss für beide Teams bilden. Bis dahin wollen sowohl Ludwigshafen als auch der TEC das Thema Abstieg möglichst bereits erledigt haben.

Entsprechend groß ist die Bedeutung des ersten Aufeinandertreffens. Gippert erwartet einen unangenehmen Gegner, der nur schwer in einen festen Rhythmus zu pressen ist: „Gegen den TEC haben wir uns in den vergangenen Jahren schwergetan. Sie sind eine klassische Momentum-Mannschaft. Wenn sie ins Rollen kommen, können sie sehr gefährlich werden. Umso wichtiger wird es für uns sein, das Spiel von Beginn an zu kontrollieren und ihnen gar nicht erst diese Phasen zu ermöglichen.“jmu