Nach dem ersten Sieg im neuen Jahr wartet auf den TFC Ludwigshafen direkt das nächste anspruchsvolle Wochenende in der 2. Regionalliga Süd mit zwei Begegnungen.

Am Samstag gastieren die Pfälzer um 17 Uhr beim TV Alzey, ehe einen Tag später um 13 Uhr das Derby gegen Tabellenführer Dürkheimer HC in Ludwigshafen folgt.

Der Start in das Jahr verlief für den TFC bislang wechselhaft. Nach den beiden Auftaktniederlagen in Limburg und Frankfurt gelang den Ludwigshafenern am vergangenen Wochenende mit dem 3:2-Heimsieg gegen den TEC Darmstadt die erhoffte Reaktion. Durch den Erfolg verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Philipp Gippert auf Rang vier der Tabelle und verschaffte sich zugleich etwas Luft im Abstiegskampf.

Mentale Stärke gefragt

Entsprechend geht der TFC Ludwigshafen nun mit neuem Selbstvertrauen in den nächsten Doppelspieltag. Kapitän Johannes Berger sieht seine Mannschaft nach dem Erfolg gegen Darmstadt auf einem guten Weg: „Wir haben wirklich ein gutes Spiel abgeliefert und uns die wichtigen drei Punkte verdient. Es ist ein tolles Gefühl, uns für unseren aktuellen Aufwärtstrend endlich zu belohnen.“

Auch der Trainer zeigte sich mit den bisherigen Ansätzen zufrieden und richtet den Blick nun vor allem auf die Konstanz seiner Mannschaft: „In den ersten beiden Spielen haben wir über weite Strecken eine sehr gute Leistung gezeigt, vor allem defensiv standen wir stabil. Daran wollen wir jetzt anknüpfen. Auch wenn das an einem Doppelwochenende immer eine Frage der mentalen Stärke ist“, erklärt Gippert.

Dauerduell mit Alzey

Dabei warten auf den TFC zwei sehr unterschiedliche Aufgaben. Zunächst geht es am Samstag zum TV Alzey, der aktuell mit zwei Punkten Vorsprung direkt vor Ludwigshafen auf Rang drei liegt. Bereits im vergangenen Jahr eröffnete der TFC gegen die Rheinhessen die Feldsaison und setzte sich damals zu Hause deutlich mit 5:1 durch.

Besondere Brisanz erhielt das Duell jedoch spätestens während der Hallensaison. Dort lieferten sich beide Mannschaften bis zum letzten Spieltag ein enges Rennen um die Meisterschaft in der Oberliga. Ludwigshafen blieb am Ende ungeschlagen und sicherte sich den Titel, während Alzey seine einzigen Punktverluste ausgerechnet gegen den TFC hinnehmen musste.

Beim Aufstiegsfavoriten

Gippert erwartet erneut eine intensive Partie: „Alzey verfügt über einige spielstarke Akteure, über die viel im Spiel läuft, und tritt sehr körperlich auf. Sie machen es dem Gegner nicht leicht, ins eigene Spiel zu finden, und fordern auch mental. Darauf müssen wir gut vorbereitet sein.“

Keine 24 Stunden später folgt dann das Derby gegen den Dürkheimer HC. Das Hinspiel war zugleich das zweite Saisonspiel des TFC gewesen und endete mit einer klaren 0:4-Niederlage in Dürkheim. Seitdem hat sich der DHC an der Spitze der Liga etabliert und gilt weiterhin als einer der großen Aufstiegsfavoriten.

„Dürkheim bringt als Tabellenführer viel individuelle Qualität mit und verfügt über eine sehr durchschlagskräftige Offensive“, sagt Gippert mit Blick auf das Derby. „Für uns wird es darauf ankommen, körperlich dagegenzuhalten und über die gesamte Spielzeit präsent zu bleiben. Gelingt uns das, sehen wir gute Chancen, das Spiel offen zu gestalten“, so der TFC-Übungsleiter.