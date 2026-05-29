Für den TFC Ludwigshafen stehen in der 2. Regionalliga Süd die entscheidenden Wochen der Saison an. Für den Klassenverbleib braucht es Punkte aus den kommenden Partien.

Am Sonntag gastieren die Pfälzer um 15 Uhr beim Kreuznacher HC. Im direkten Duell gegen das Schlusslicht soll der Vorsprung auf die Abstiegsplätze verteidigt werden. „Wir haben die vergangenen zwei Wochen regulär trainiert und den Fokus vor allem auf unser Zusammenspiel und die Ballverteilung gelegt. Dabei sind wir bewusst ruhig geblieben und nicht in Aktionismus verfallen“, erklärt TFC-Trainer Phillip Gippert. „Wir vertrauen weiter auf unseren Weg und arbeiten konsequent daran, unsere Abläufe zu verbessern. Unser Ziel ist es, unseren Plan klar und geschlossen auf den Platz zu bringen.“

Die Ludwigshafener rangieren aktuell mit elf Punkten auf Platz fünf der achtköpfigen Liga – punktgleich mit dem TSV Sachsenhausen auf Rang sechs. Dahinter folgen der Limburger HC mit zehn sowie der Kreuznacher HC mit sieben Punkten. Alle drei Mannschaften haben bislang jedoch jeweils erst zehn Saisonspiele absolviert und damit eine Partie weniger als der TFC. Entsprechend groß ist die Bedeutung der kommenden Partie. Mit einem Erfolg könnte sich Ludwigshafen vor den letzten beiden Saisonspielen etwas Luft verschaffen, bei einer Niederlage würde sich der Tabellenkeller dagegen nochmals deutlich zusammenschieben.

Mit Blick auf die bisherige Saison sieht Gippert trotz der wechselhaften Ergebnisse eine Entwicklung innerhalb der Mannschaft: „Im Vergleich zur Hinrunde und zur Hallensaison mussten wir einige wichtige Spieler ersetzen – das lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen kompensieren. Gleichzeitig haben wir viele Spieler im Kader, die das Potenzial haben, in diese Rollen hineinzuwachsen. Die Entwicklung verläuft im Grunde wie erwartet.“

Der Kreuznacher HC wartet weiterhin auf den zweiten Saisonsieg, präsentierte sich zuletzt jedoch deutlich stabiler als noch zu Rundenbeginn. Entsprechend erwartet Gippert eine intensive Partie mit wenig Torchancen: „Kreuznach wird sehr kompakt verteidigen und seine Chancen vor allem über Konter suchen. Für uns wird entscheidend sein, in der Vorwärtsbewegung sauber zu agieren und keine einfachen Bälle zu verlieren. Wir erwarten eine intensive und eher chancenarme Partie, in der es darauf ankommt, die eigenen Möglichkeiten konsequent zu nutzen und starke Phasen im Spiel gezielt für uns zu entscheiden.“

Personell muss der TFC weiterhin auf einige Spieler verzichten. Nicht zur Verfügung stehen Adrian Ballosch, Johannes Berger, Nico Betz, Niklas Kille, Hanno Krull und Nico Habla. Hinter dem Einsatz von Levin Zitron steht derzeit noch ein Fragezeichen. Trotz angespannter Personalsituation sieht Gippert darin jedoch keinen entscheidenden Nachteil: „Leider müssen wir einige Ausfälle kompensieren, aber das darf und wird keine Ausrede sein. Im Gegenteil: Wir haben genügend Qualität im Kader, um diese Herausforderung anzunehmen und das Spiel erfolgreich zu gestalten.“