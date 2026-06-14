Der TFC Ludwigshafen hat im Abstiegskampf der 2. Regionalliga Süd wichtige Punkte eingefahren.

Durch den 2:1-Erfolg (1:1) gegen den Limburger HC verschaffen sich die Pfälzer vor dem letzten Spieltag eine deutlich bessere Ausgangslage und ziehen zugleich in der Tabelle an den Hessen vorbei. Die Voraussetzungen vor dem Anpfiff waren alles andere als ideal. Gleich sechs Spieler standen dem TFC nicht zur Verfügung, weshalb die Ludwigshafener personell improvisieren mussten. Neben Nils Machill gehörte deshalb auch der frühere TFC-Trainer Philipp Grimmer erstmals seit mehreren Jahren wieder zum Kader und sammelte einige Einsatzminuten.

Auf dem Feld entwickelte sich zu Beginn der Partie die erwartet umkämpfte Begegnung. Beide Mannschaften agierten zunächst vorsichtig und wollten dem Gegner möglichst wenig Räume anbieten. Dennoch gelang es dem TFC, im ersten Durchgang die gefährlicheren Offensivaktionen zu setzen. Mehrfach kamen die Gastgeber aussichtsreich in den Schusskreis, ließen ihre Möglichkeiten zunächst jedoch ungenutzt.

Florian Gerlach belohnte den TFC mit seinem Treffer schließlich zur 1:0 Führung (22.). Die Antwort der Gäste folgte beinahe umgehend. Zunächst verhinderte Nico Habla mit einer starken Parade den Ausgleich. Beim Nachschuss wäre der Schlussmann allerdings machtlos gewesen. Umso glücklicher für die Gastgeber, dass der Limburger Angreifer den Ball aus schwieriger Position am bereits geschlagenen Torhüter vorbei knapp neben das leere Tor setzte (27.).

Kurz vor der Halbzeit gelang Limburg doch noch der Ausgleich. Finnjan Dick traf zum 1:1 und stellte den Spielverlauf wieder auf Anfang (30.). Nach dem Seitenwechsel veränderte sich die Partie spürbar. Limburg übernahm zunehmend die Kontrolle und verbrachte weite Teile der zweiten Halbzeit in der Ludwigshafener Hälfte. Der TFC verteidigte jedoch diszipliniert und wartete auf Umschaltmomente.

Führung durch Metz

Einer dieser Angriffe führte schließlich zur erneuten Führung. Yannick Metz nutzte die sich bietende Gelegenheit und brachte Ludwigshafen wieder in Front (50.). In der Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne. Besonders brenzlig wurde es wenige Minuten vor dem Ende nach einer Strafecke. Der erste Versuch wurde stark geblockt, doch der Ball blieb gefährlich. Wenige Augenblicke später kam ein Limburger Angreifer frei vor Habla zum Abschluss. Der TFC-Schlussmann reagierte glänzend und hielt die Führung und damit den Sieg fest. (58.).

„Leider nutzen wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht konsequent. So bleibt es bis zum Schluss spannend. Alles in allem aber war es das erwartet schwere Spiel. Wenig hochklassig, viel Kampf“, bilanzierte TFC-Trainer Phillip Gippert.

Limburgs Trainer Stefan Döppes sah die Partie ebenfalls als weitgehend ausgeglichen an. „In der ersten Halbzeit waren wir gefühlt nicht ganz da. Der TFC hatte fünf oder sechs gute Chancen, wir machen aus unserer einen direkt ein Tor. Nach der Pause war es im Prinzip spiegelverkehrt. Da hatten wir die besseren Möglichkeiten und der TFC eigentlich nur noch eine richtige Chance. Die nutzen sie dann zum entscheidenden Treffer.“ Insgesamt sei der Ludwigshafener Sieg jedoch verdient gewesen.

Durch den Erfolg verbessert sich der TFC auf 14 Punkte und klettert in der Tabelle auf Rang fünf. Vor dem abschließenden Auswärtsspiel nächste Woche haben die Ludwigshafener den Klassenerhalt damit in eigener Hand.