Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung kommt laut Polizei auf einen 41-Jährigen zu, der am Samstag gegen 18 Uhr in Mundenheim betrunken einen Unfall verursacht hat. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. In der Fasanenstraße war der Mann mit seinem Wagen gegen eine Hauswand gefahren, die leicht beschädigt wurde. Die Heckscheibe des Fahrzeugs ging zu Bruch. Ein Test ergab bei dem Mann einen Wert von 1,9 Promille Alkohol im Blut.