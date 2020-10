Der Künstler Gunter Demnig verlegt am Sonntag, 25. Oktober, ab 11 Uhr, 19 weitere Stolpersteine in Ludwigshafen. Sie sollen nach Angaben des Vereins „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ an Opfer des Nationalsozialismus erinnern.

Gunter Demnig beginnt um 11 Uhr in der Prinzregentenstraße 26 im Hemshof. In dem Haus hat die Familie Langstädter gelebt. Am 22. Oktober 1940 wurden Siegfried, Flora, Heinz und Hanna Langstädter aus Ludwigshafen in das südfranzösische Lager Gurs verschleppt, informiert Vereinsvorsitzende Monika Kleinschnitger. Zwei Jahre später wurden Flora und Heinz nach Auschwitz gebracht und dort ermordet. Siegfried starb im Sammellager in Marseille. Hanna überlebte versteckt in einem Kinderheim und wurde von einer französischen Familie adoptiert.

Weitere Stolpersteine werden anschließend in der Ludwigstraße 46, (gegen 11.30 Uhr), Ludwigstraße 38 (11.40 Uhr), Ludwigstraße 6 (12 Uhr), Wredestraße 16 (12.10 Uhr) und in der Lisztstraße 115 (12.25 Uhr) verlegt. Diese Stolpersteine sollen künftig an den Kaufmann Fritz Bunz, die Familien Zivi, Kirschbaum und Neumond, den Arbeiter Viktor Hugo Forstmann und die Kommunistin Helene Ott sowie den Bezirksrabbiner Ernst Steckelmacher und seine Frau Vera erinnern.

295 Stolpersteine verlegt

Nach der Aktion werden in der Stadt insgesamt 295 Stolpersteine an Opfer der Nazi-Herrschaft erinnern. Ein Livestream der Verlegung ist im Netz unter www.facebook.com/stolpersteinelu/live/ abrufbar.