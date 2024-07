Ein kleiner Täuschungsversuch ist bei einer Polizeikontrolle in Heidelberg aufgeflogen, wie es in einer Mitteilung der Beamten heißt. Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten am Dienstag gegen 22.30 Uhr einen 19-Jährigen in Heidelberg-Süd überprüft, der mit einem VW unterwegs war. Dabei bemerkte der gesprächsführende Polizeibeamte Anzeichen für eine akute Drogenbeeinflussung des Fahrers. Der 19-Jährige erklärte sich zunächst bereit, einen freiwilligen Urintest abzugeben. Dem aufmerksamen Polizisten entging aber nicht, dass der Mann „Fake-Urin“ in den bereitgestellten Becher füllen wollte. Dies wurde unterbunden und das kleine Kunststoffbeutelchen sichergestellt.

Als der Täuschungsversuch aufflog, verflog auch die Kooperationsbereitschaft des 19-Jährigen, so die Polizei. Da allerdings der Verdacht einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss bestand, musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt.