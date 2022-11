Ein 19-Jähriger ist laut Polizei am Mittwoch zwischen 16.30 und 16.40 Uhr in der Unterführung des Bürgerhofs (Innenstadt) von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Er wurde von zwei Tätern festgehalten und gegen seinen Willen durchsucht. Die Männer erbeuteten 100 Euro, flüchteten dann mit der Straßenbahn in Richtung Rathaus. Die Täter sind etwa 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Einer von ihnen hat einen Schnurrbart, schwarze Haare und trug eine weiße Trainingsjacke mit blauen Streifen sowie eine blaue Jogginghose. Der zweite Täter trug eine schwarze Hose. Der dritte Unbekannte trug weiße Oberbekleidung, eine schwarze Hose sowie eine Basecap. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.