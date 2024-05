Ein 19-Jähriger hat am Mittwochabend bei einer Testfahrt in Heidelberg ein E-Auto der Marke Tesla geschrottet. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der 19-Jährige gegen 19 Uhr kurz vor Ende der Probefahrt auf ein Parkdeck eines in der Altstadt gelegenen Parkhauses gefahren. Dort probierte er noch diverse Modi des Fahrzeugs aus. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen und fuhr gegen zwei Metallstützposten. Bei dem Aufprall wurden der 19-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei geht bei dem Tesla von einem Totalschaden von über 40.000 Euro aus. Der Schaden im Parkhaus steht noch nicht fest.