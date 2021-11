Ein 19-Jähriger ist am Freitag von einem 31-Jährigen in der Innenstadt mit einem Messer verletzt worden. Laut Polizei war der 19-Jährige um 16.25 Uhr in der Bismarckstraße unterwegs, als ihn der Ältere mit der Waffe attackierte. Als der 19-Jährige versuchte zu flüchten, wurde er von drei Männern verfolgt. Der junge Mann lief in einen nahegelegenen Mobilfunkladen. Dort schlugen die Verfolger mehrmals auf ihn ein und flüchteten. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei kontrollierte im Anschluss in der Nähe drei Männer, die vermutlich die Täter waren. Der 31-Jährige und die drei Männer müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.