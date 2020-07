Ein 19-Jähriger ist am Dienstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Heidelberg schwer verletzt worden. Er war laut Polizei gerade mit Arbeiten an einer Steinmauer beschäftigt, die plötzlich einstürzte und den jungen Mann zum Teil unter sich begrub. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Informationen besteht keine Lebensgefahr. Das Gewerbeamt der Stadt Heidelberg wurde verständigt. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war im Einsatz.