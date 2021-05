10.000 Euro Schaden und zwei verletzte Personen: So lautet das Ergebnis eines Verkehrsunfalls mit einem dreirädrigen Motorrad, der sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der K13 ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 19-jähriger Fahrer aus Richtung Gartenstadt kommend und in Richtung Mutterstadt fahrend auf der Ortsumgehung Maudach die Kontrolle über sein Trike und schleuderte gegen eine Ampel. Weil das Fahrzeug dabei auf den 19-Jährigen fiel, eilten Zeugen zur Hilfe, hoben das Trike an und befreiten den jungen Mann. Den Beamten zufolge wurde auch eine 17-jährige Mitfahrerin vom Trike geschleudert und verletzt. Die Fahrbahn war kurzfristig gesperrt, beide verletzte Personen kamen in ein Krankenhaus. Hinweise zum Unfallhergang an die Polizei unter Telefon 0621/ 963-2122.