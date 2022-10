Ein junger Mann hat am Freitagabend einem 19-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18 Uhr an einer Haltestelle in der Bleichstraße (Süd). Gegenüber seinem Opfer gab der Schläger an, seinen Bruder zu kennen und Ärger mit ihm zu haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann flüchtete Richtung Yorckstraße/Berliner Platz. Er wird so beschrieben: kurze schwarze Haare, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963-2122 oder E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.