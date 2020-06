Weil er mit einem Laserpointer eine Frau auf der Straße geblendet hat, ermittelt die Polizei Mannheim gegen einen 19-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Er war am Montagabend in den Quadraten unterwegs und leuchtete mit dem Pointer mit grünem Strahl umher. Dabei traf er die Augen einer 50-Jährigen, die daraufhin laut Polizei ein unangenehmes Gefühl in den Augen spürte. Dank eines Zeugen konnte die Polizei den 19-Jährigen ausfindig machen. Er sagte, er habe den Laser lediglich ausprobieren und niemanden verletzen wollen.

Polizei warnt vor Pointern aus China

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei Laserpointern nicht um Spielzeuge handelt. Insbesondere bei Geräten aus China, die im Internet gekauft werden, sei davon auszugehen, dass sie nicht den deutschen Normen entsprechen und bei unsachgemäßer Nutzung andere Menschen verletzen können.