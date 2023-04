Die Polizei hat am Sonntagabend einen 19-Jährigen Verkehrsrowdy gestoppt. Der Ludwigshafener fuhr gegen 19 Uhr in einem silberfarbenen BMW durch die Maudacher Straße in Richtung Maudacher Ortsausgang, wie die Polizei berichtet. Dabei soll er stark beschleunigt und mehrfach die Fahrstreifen gewechselt haben, um andere Autos zu überholen. Eine Streife stoppte den BMW. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war. Daraufhin ergriff der 19-Jährige die Flucht. Der Ludwigshafener fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Ortsumgehung Maudach nach Mutterstadt, wo er schließlich erneut von der Polizei gestoppt wurde. Unterwegs soll er noch zwei Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung passiert haben. Der 19-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Strafanzeigen verantworten. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden sichergestellt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.