Gegen einen 19-Jährigen ist Haftbefehl erlassen worden, weil er am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr einem 35 Jahre alten Barbesucher mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen haben soll. In dem Club in der Schwetzinger Straße in Mannheim sollen mehrere Personen in Streit geraten sein, woraufhin der junge Mann offenbar seine Waffe gezückt und mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Der Betreiber warf den Angreifer und dessen beide Begleiter hinaus. Dabei soll der 19-Jährige diesen mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Dem Wirt gelang es, die Eingangstür der Bar zu verschließen. Beim Eintreffen der Polizei ergriff das Trio die Flucht. Die Beamten konnten den jungen Mann festnehmen. Während eine Schnittverletzung an dessen Hand im Rettungswagen versorgt wurde, soll er die Polizisten angegriffen haben. Er wurde schließlich in eine Zelle gesteckt.