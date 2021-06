Ein 19-Jähriger ist am Montagabend im Stadtteil West angegriffen und geschlagen worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 21.20 Uhr in der Bayreuther Straße. An der Ecke zur Bliesstraße sei der Fußgänger von einem etwa 20 bis 30 Jahre alten, kräftigen und etwa 1,70 Meter großen Mann, der mit einer Gruppe unterwegs war, angesprochen worden. Nach einem kurzen Wortwechsel sei der Unbekannte mit einem Jugendlichen aus der Gruppe auf ihn zugegangen und beide hätten ihm mehrere Schläge verpasst. Erst als sich eine Frau eingemischt habe, hätten das Duo von ihm abgelassen. Daraufhin sei der 19-Jährige in Richtung Heinrich-Pesch-Haus davongerannt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.