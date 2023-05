Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr in der Mannheimer Innenstadt zwischen den Quadraten N5 und N6 durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Laut Polizei war es zuvor zwischen ihm und einer Gruppe von sechs bis acht anderen jungen Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Nachdem Bekannte des 19-Jährigen auf das Geschehen und die mittlerweile körperliche Auseinandersetzung aufmerksam wurden und zu Hilfe eilten, flüchtete die anderen Männer. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: zirka 1,8 Meter groß, etwa 19 Jahre alt, normale Statur, halblange dunkle Haare, Ziegen- und Oberlippenbart, er trug eine helle Jeans und eine helle Jacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.