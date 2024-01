Unvermittelt ist ein 19-Jähriger Autofahrer am Montag gegen 22.50 Uhr im Hemshof angegriffen worden. Der junge Mann suchte nach Angaben der Polizei einen Parkplatz im Bereich der Kreuzung Blücherstraße/Welserstraße, als unvermittelt zwei Autos aus Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße in seine Richtung fuhren. Aus den Fahrzeugen stiegen mehrere Personen aus. Ein Mitglied der Gruppe sei auf das Auto des 19-Jährigen zugelaufen und habe mit einem Baseballschläger auf das Fahrzeug eingeschlagen. Der 19-Jährige saß zu dieser Zeit noch im Auto. Der Baseballschläger sei durch den Schlag zerbrochen. Im Anschluss sei die Gruppe wieder in ihre Fahrzeuge gestiegen und geflüchtet. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.