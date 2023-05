Eine 19-Jährige ist am frühen Sonntagmorgen, kurz von 4 Uhr, im Mannheimer Jungbusch Opfer eines Überfalls geworden. Laut Polizei lief die junge Frau die Dalbergstraße entlang. Dabei fiel ihr ein Radfahrer auf, der sich immer wieder nach ihr umdrehte und auch mehrfach an ihr vorbeifuhr. Da der Frau das Ganze nicht geheuer war, täuschte sie ein Telefonat vor. Plötzlich wurde sie von dem Unbekannten gepackt und zu Boden gezerrt. In einem Handgemenge versuchte er ihr das Smartphone aus der Hand zu reißen. Als die 19-Jährige sich wehrte, schlug der Täter ihr mehrmals ins Gesicht. Letztlich gelang es dem Angreifer so, das Telefon zu rauben. Anschließend floh er auf seinem Fahrrad. Von dem Mann sind nur wenige Details bekannt. Er soll ungefähr 60 Jahre alt sein und eine auffällig große Nase haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Telefon 0621 174-4444, zu melden.