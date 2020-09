Eine 19-jährige Ladendiebin hat am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Von-Kieffer-Straße im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim drei Mitarbeiter des Geschäfts geschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilt, stahlen die 19-Jährige und eine 17-Jährige gegen 16.15 Uhr verschiedene Gegenstände im Wert eines mittleren zweistelligen Euro-Betrags. Kunden beobachteten den Diebstahl und machten einen Mitarbeiter des Einkaufsmarkts darauf aufmerksam. Dieser sowie zwei Kollegen wollten den beiden Jugendlichen darauf hin den Weg versperren. Dagegen wehrte sich die 19-Jährige. Sie ging auf die drei Supermarkt-Mitarbeiter los, schlug den Angestellten gegen Körper und Kopf und drückte sie weg. Es wurde niemand verletzt. Die 17-Jährige beteiligte sich nicht an dem Angriff. Die beiden Jugendlichen konnten zunächst flüchten, wurden von der Polizei aber wenig später ermittelt.