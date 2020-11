Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Montagmittag gegen 13 Uhr beim Abbiegen von der Bruchwiesen- in die Wollstraße (West) mit einem wartenden Auto zusammengestoßen. Der Polizei zufolge wurden die 19-Jährige und die Fahrerin des wartenden Wagens bei dem Unfall leicht verletzt. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt und die Bruchwiesenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Maudach gesperrt werden.