Eine 19-Jährige, die über eine Online-Plattform ein Handy verkaufen wollte, ist laut Polizei am Montag im Hemshof von einem Unbekannten überlistet worden. Der Mann hatte sich auf ihre Annonce gemeldet und ein Treffen vereinbart, um das Mobiltelefon in Augenschein zu nehmen. Als ihm die 19-Jährige bei dem Treffen gegen 17.30 Uhr in der Marienstraße das Handy aushändigte, rannte er mit dem Telefon davon. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, kurze Haare, sportlich. Zum Tatzeitpunkt trug er grüne Oberbekleidung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.