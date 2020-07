Über das Wochenende sind in Heidelberg und Mannheim einige betrunkene E-Scooter-Fahrer unterwegs gewesen. In Heidelberg waren es laut Polizei 14, in Mannheim fünf. Die Alkoholwerte sollen zwischen 0,6 und 1,8 Promille gelegen haben. Ihnen drohen Bußgeld- beziehungsweise Strafverfahren. Sie müssen mit Fahrverboten oder dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei den E-Scootern um Kraftfahrzeuge handele, für die beim Thema Alkohol und Drogen die gleichen Regeln gelten wie für die anderen Kraftfahrzeuge.