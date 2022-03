Telefontrickbetrüger sind derzeit verstärkt im Raum Ludwigshafen aktiv. Der Polizei wurden am Montag von 19 Bürgern im Alter von 51 Jahren bis 90 Jahren entsprechende Anrufe gemeldet. Die Betrüger gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und gaukelten den Angerufenen vor, dass es einen Einbruch oder einen Raubüberfall in der Nachbarschaft gegeben habe. Damit wollen die Anrufer an Bargeld oder Wertsachen kommen, die sie angeblich sicherstellen wollen. Bei den registrierten Fällen am Dienstag durchschauten die Angerufenen diese Masche, beendeten die Telefonate und verständigten die echte Polizei. Hinter solchen betrügerischen Anrufen stehen meist gut organisierte Banden, die im Ausland Callcenter betreiben und gezielt Menschen mit älteren Vornamen anrufen. Die Opfer werden so lange am Telefon bearbeitet, bis sie einem Kurier Wertsachen übergeben, der sich in der Stadt aufhält.

Mehr zu Schockanrufen erfahren Sie hier.

Noch Fragen?



Opfer der Telefonbetrüger können sich an die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wenden, Telefon 0621 963-1154.