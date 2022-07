Im vergangenen Schuljahr wurden in Ludwigshafen 1805 Einschulungen registriert. Der Anteil an Abc-Schützlingen mit Migrationshintergrund lag bei 61,8 Prozent. Landesweit beträgt der Durchschnitt unter den kreisfreien Städten 42,2 Prozent. Insgesamt wurden für dieses Schuljahr 19.109 Kinder registriert. Davon 25 Prozent an Gymnasien, 36,6 Prozent an Grundschulen, 15,4 Prozent an Integrierten Gesamtschulen, 17,6 Prozent an Realschulen und 5,4 Prozent an Förderschulen. Diese Zahlen hat das Statistische Landesamt in Bad Ems aufgrund der Meldungen der örtlichen Schulbehörden zusammengestellt und in seinem Jahrbuch veröffentlicht.