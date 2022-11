Einem 41-jähriger Autofahrer drohen eine saftige Geldstrafe und der langfristige Entzug des Führerscheins. Als er am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Maudacher Straße (Gartenstadt) – vermutlich betrunken – unterwegs war, wurde er der Polizei gemeldet. An der Halteranschrift in der Innenstadt ergab ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 1,81 Promille. Da der Mann angab, erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wurden ihm zwei Blutproben entnommen, so die Polizei weiter. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.