Innerhalb des Sofortausstattungsprogramms, ein Zusatz zum Digital-Pakt Schule, erhält die Stadt Ludwigshafen über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) einen Zuschuss in Höhe von 1,8 Millionen Euro zur Beschaffung digitaler Endgeräte. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat den Förderbescheid mit ISB-Vorstand Ulrich Link diese Woche im Rathaus an Ludwigshafens Finanzdezernenten Andreas Schwarz (SPD) überreicht.

47 Schulen profitieren

Die Sofortausstattung ist für Schüler vorgesehen, die zu Hause kein digitales Arbeitsgerät zur Verfügung haben, dies aber im Falle von Homelearning benötigen. In Ludwigshafen kommt die Förderung 47 Schulen zugute. „Bildungschancen dürfen nicht an der digitalen Ausstattung von Schülern scheitern. Wir müssen die Chancen, die uns digitale Lehr- und Lernformate bieten, allen Kindern zugänglich machen“, betonte Hubig. Das Geld wird für die Beschaffung von über 4700 digitalen Endgeräten und Zubehör wie Schutzhüllen und Aufbewahrungskoffer eingesetzt.

„Im Bildungsbereich Schritt halten“

„Der Förderbescheid ermöglicht es, mehrere Tausend Schüler in Ludwigshafen zielgerichtet fürs heimische Lernen adäquat auszustatten. Gerade die, die bislang nicht über solche Geräte verfügten, erhalten damit die Chance, im Bildungsbereich Schritt zu halten“, meinte Schwarz. Bearbeitet werden die Anträge, die 400 Träger für landesweit 1600 Schulen stellen können, von der ISB. „Medienkompetenz gewinnt im Informationszeitalter immer weiter an Bedeutung. Es freut uns sehr, dass wir einen Beitrag zur Verbesserung des medienpädagogischen Angebots an rheinland-pfälzischen Schulen leisten können, insbesondere im Hinblick auf mobiles Lernen“, sagte Link.

24,1 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz

Aus dem Sofortausstattungsprogramms für mobile Endgeräte entfallen 24,1 Millionen Euro der Bundesmittel auf Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus stehen im Digital-Pakt Schule insgesamt 240 Millionen Euro an Bundesmitteln bereit, die mit dem zehnprozentigen Eigenanteil der Schulträger aufzustocken sind. Gefördert werden etwa Verkabelung, drahtloses Internet sowie digitale Anzeige- und Arbeitsgeräte. Die ISB in Mainz ist die landeseigene Förderbank für Rheinland-Pfalz und unterstützt das Land bei der Umsetzung der Wirtschafts-, Struktur- und Wohnraumförderung.