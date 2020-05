Ein 18-Jähriger, der Kopfhörer auf hatte, ist am Mittwoch in Mannheim-Luzenberg von einer Straßenbahn erfasst worden. Er wollte offenbar eine andere Bahn erwischen und rannte laut Polizei achtlos über die Gleise. Er soll etwa 15 Meter mitgeschleift worden sein. Das Läutesignal der Bahn hörte er offenbar nicht. Der junge Mann wurde bei dem Unfall den weiteren Angaben zufolge schwer, aber offenbar nicht lebensgefährlich verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme von etwa einer Stunde war sowohl die Bahnstrecke in beide Richtungen sowie die B 44 stadteinwärts voll gesperrt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Einsatz.