Im Ludwigshafener Stadtteil Süd ist es am Dienstag zu einer Schlägerei unter Schülern gekommen. Wie die Polizei mitteilt, begann der Konflikt gegen 11.25 Uhr in der Pfalzgrafenstraße vor der dortigen Berufsschule. Auslöser war ein Streit zwischen einem 18-Jährigen und seiner 16-jährigen Freundin. Der Konflikt eskalierte, als der 18-Jährige seiner Freundin ins Gesicht schlug. Nun kamen die beiden Brüder der 16-Jährigen hinzu, um ihrer Schwester zu helfen. Sie mischten sich ebenso in die Schlägerei ein wie vier weitere Jugendliche. Am Ende gab es zwei Leichtverletzte.