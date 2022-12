Ein 18-Jähriger hat offenbar das Gewicht eines Motorrads unterschätzt, das er laut Polizei am Mittwochabend von einem Parkplatz in der Kettlerstraße (Mundenheim) geschoben hat. Als er das Motorrad zwischen zwei geparkten Autos hindurch manövrierte, verlor der junge Mann den Beamten zufolge den Halt. Das Gefährt sei deshalb gegen das linksseitig geparkte Auto gefallen und habe es beschädigte. Beim Versuch, das Motorrad dann wiederaufzurichten, sei es allerdings auch noch gegen das rechtsseitig geparkte Auto gefallen. Nach dem Vorfall habe der 18-Jährige das Motorrad auf der Straße abgelegt und das Weite gesucht. Dass ihn jetzt ein dennoch ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht erwartet, sei Zeugenhinweisen zu verdanken. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1400 Euro.