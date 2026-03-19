Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Mannheim-Käfertal verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kollidierte der 45-jährige Fahrer eines Land Rovers gegen 19 Uhr auf der Wormser Straße beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 18-Jährigen. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Über Art und Schwere der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben. Der Land Rover wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Das Motorrad blieb verschlossen am Fahrbahnrand. Der Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.