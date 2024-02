Bei einer Kontrolle durch die Polizei am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße im Hemshof ist ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer plötzlich zu Fuß in Richtung Gräfenaustraße geflüchtet. Nach kurzer Verfolgung konnte er von den Beamten eingeholt werden. Bei seiner Festnahme wurden ein Polizist und der 18-Jährige leicht verletzt. Die Beamten fanden bei dem jungen Mann laut Polizei geringe Mengen Haschisch und Marihuana. Außerdem stand er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf der Polizeidienststelle wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen.