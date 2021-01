Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 18-jähriger Autofahrer am Montagabend in Ruchheim gegen eine Hauswand gefahren. Laut Polizei hatte der junge Mann gegen 18.45 Uhr in der Rußiconstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kollidierte zunächst mit einer Grundstücksmauer und fuhr dann gegen die Wand eines Wohnhauses. Der Fahrer wurde ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt, stand jedoch unter Schock und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden bei dem Unfall schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.