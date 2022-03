Die Polizei fahndet nach einem silberfarbenen Golf IV, der am Dienstagabend einen 18-Jährigen Radfahrer im Hemshof angefahren hat. Der junge Mann wurde dabei verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagen flüchtete. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 20.30 Uhr an einem Zebrastreifen in der Rohrlachstraße, der zum Goerdelerplatzes führt. Beim Überqueren der Straße wurde der Radler von dem Golf erfasst, der in Richtung Hartmannstraße unterwegs war. Der Wagen mit Ludwigshafener Kennzeichen (vermutlich mit den Buchstaben LU-KA) fuhr davon. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter 0621 963-2222.