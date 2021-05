Drei Jugendliche sind am Sonntag gegen 20.45 Uhr auf einem Spielplatz zwischen den Straßen Roter Hof und Grüner Hof im Stadtteil Gartenstadt in Streit geraten. Im Verlauf des Konflikts sollen nach Polizeiangaben zwei Personen auf einen 18-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Die beiden Täter ließen dann wieder von dem Jugendlichen ab und verließen den Spielplatz. Der 18-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Alle Beteiligten sollen sich flüchtig kennen. Bei einem der Täter soll es sich um einen 20-jährigen Ludwigshafener handeln. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern noch an. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621/963-2122.