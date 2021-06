Nach einem Fall von versuchter räuberischer Erpressung am Sonntag um 0.30 Uhr in der Bürgermeister-Kutterer-Straße (Mitte) sucht die Polizei Zeugen. Zwei 18-Jährige wurden von fünf bislang unbekannten Männern angesprochen und nach Geld gefragt. Sie verneinten, woraufhin die Unbekannten ihnen laut Polizei mit Schlägen drohten. Aus Angst gab ein 18-Jähriger eine kleine Menge Bargeld heraus. Die beiden Geschädigten konnten flüchten und während der Flucht einem der Beschuldigten das kurz zuvor übergebene Geld wieder entreißen. Die gesuchten Männer sind 16 bis 20 Jahre alt, haben kurze dunkle Haare und trugen dunkle Hosen oder solche mit Camouflage-Muster. Einer der fünf trug zudem eine Goldkette und hat einen Cut in der Augenbraue. Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2122.