Ein 25-Jähriger hat am Sonntagabend in der Benckiserstraße (Mitte) einen 18-jährigen Rollerfahrer angegriffen. Laut Polizei hielt der 25-Jährige den vorbeifahrenden Rollerfahrer fest, schlug und trat ihn mehrfach. Der Täter flüchtete zu Fuß, der 18-Jährige fuhr mit seiner Beifahrerin und dem Roller davon. Die von Zeugen alarmierten Polizisten konnten den 18-Jährigen und seine Beifahrerin kontrollieren, nachdem sie kurz vorher vor einem Streifenwagen geflüchtet waren. Dabei stellte sich heraus, dass der Roller am Vortag gestohlen gemeldet wurde, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs und zu dem Diebstahl dauern an.