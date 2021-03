Sechs bislang unbekannte Personen sollen am Montagabend einen 18-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle „Giulini“ in Mundenheim angegriffen haben. Der junge Mann wartete um 19.30 Uhr an dem Haltepunkt in der Hauptstraße, als er aus der sechsköpfigen Gruppe heraus angegriffen, geschlagen und getreten wurde. Der 18-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt. Einer der Angreifer trug eine schwarze Jacke, einer einen orangefarbenen Pullover. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.