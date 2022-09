Ein 18-Jähriger ist am Dienstag gegen 21.30 Uhr zu Fuß in der Nähe eines Fitnessstudios in der Neckarauer Straße unterwegs gewesen, als er laut Polizei von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser habeversucht, den 18-Jährigen in ein Gespräch verwickelt, als ein zweiter Unbekannter dazu kam und den jungen Mann mit einem bisher nicht bekannten Gegenstand bedrohte. Währenddessen riss der andere Mann dem 18-Jährigen die Goldkette vom Hals, beide Täter flüchteten den Beamten zufolge dann in eine Straßenbahn. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-4444.