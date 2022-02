In Oppau soll eine junge Frau laut Polizei am Montag von einem Unbekannten unsittlich berührt worden sein. Der Vorfall soll sich gegen 20.30 Uhr in der Bürgermeister-Trupp-Straße abgespielt haben. Die 18-Jährige war in Richtung Bad-Aussee-Straße unterwegs, als der Täter im Bereich einer Pizzeria von seinem dunklen Fahrrad gesprungen sei und die Frau von hinten gepackt habe. Daraufhin habe die 18-Jährige um sich geschlagen und sei schreiend über die Bad-Aussee- in die Rheinstraße gerannt. Der Täter sei ihr zunächst gefolgt, aber dann verschwunden. Der Unbekannte soll 16 bis 17 Jahre alt und 1,63 Meter groß sein. Er hat schwarze Haare, trägt einen Oberlippenbart, hat eine sehr schmale Statur und ein schmales Gesicht. Bekleidet war er mit einem blauen Kapuzenpulli, einer hellgrauen Jogginghose und schwarzen Schuhen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.