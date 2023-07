Ein 72-jähriger Autofahrer, der am Mittwochmorgen gegen 8.50 Uhr auf der Bruchwiesenstraßen (Mundenheim) unterwegs war und dort in die Raschigstraße abbiegen wollte, hat laut Polizei eine 18-jährige Fußgängerin übersehen, die gerade dabei war, den dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Frau den Beamten zufolge schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1500 Euro.