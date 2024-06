Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam es an der Kreuzung Mannheimer/Niedererdstraße in Oggersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Autofahrerin und einer 70-jährigen Fußgängerin. Die 18-Jährige bog der Polizei zufolge von der Mannheimer Straße in die Niedererdstraße ein und erfasst dabei die 70-Jährige, die mit ihrem Fahrrad gerade zu Fuß die Niedererdstraße querte. Die 70-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.