Gegen einen 38-Jährigen ist laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Am Samstagabend wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt ein im Graben liegender Pkw gemeldet. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer wahr. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der 38-Jährige wurde zur Polizeiinspektion verbracht, wo ihm von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der Unfall-Pkw wurde abgeschleppt.