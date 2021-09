Der Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ lässt am Donnerstag vom Kölner Künstler Gunter Demnig insgesamt 17 weitere Stolpersteine im Stadtgebiet verlegen. Unter anderem um 13.30 Uhr auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz, um 13.45 Uhr in der Ludwigstraße 34 und um 14 Uhr in der Schützenstraße. Stolpersteine erinnern an Menschen – Männer, Frauen und Kinder – die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung wurden. Bei bisher 295 Stolpersteinen wird nach der Verlegung heute die Marke von 300 verlegten Stolpersteinen in Ludwigshafen überschritten, wie der Verein mitteilt. Die Stolperstein-Verlegungen, zu denen es jeweils eine Gedenkzeremonie geben wird, werden von Schülerinnen und Schülern gestaltet. Beteiligt sind die BBS Wirtschaft II, die Gymnasien Geschwister Scholl und Heinrich Böll sowie die Anna-Freud- Schule BBS SHG, heißt es in einer Presseerklärung. Die Verlegung der Stolpersteine wird per Zoom unter dem Link https://kutt.it/sXaG6L gestreamt. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.Ludwigshafen-setzt-stolpersteine.de zu finden.