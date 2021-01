Die 17. Kurpfalzwein-Messe findet nicht wie geplant im April statt, sondern wird auf den 9. und 10. Oktober verschoben. Das hat der Veranstalter, die Firma Horst Bruch & Söhne in Oggersheim, am Dienstag mitgeteilt. „Wir hoffen, dass sich bis dahin die Lage normalisiert hat und wir wieder unbeschwert die Weine in der Oggersheimer Festhalle genießen können“, so Helmut Bruch. Die Messe lockt regelmäßig viele Hundert Besucher und rund 60 Aussteller an.