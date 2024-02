Die Karateka aus Schifferstadt holten sich siebzehn Medaillen bei der Landesmeisterschaften. Etwa 315 Teilnehmer aus 65 Vereinen und sieben verschiedenen Bundesländern nahmen an den Wettkämpfen teil.

Die gemeinsamen Landesmeisterschaften von Rheinland-Pfalz und Hessen wurden am Wochenende als offene Meisterschaften in Mörlenbach/Hessen (Odenwald) ausgetragen. Der Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt war mit insgesamt elf Sportlern in den Altersklassen U16, U18, U21 und in der Leistungsklasse vertreten.

Stella Holczer, gewann in der Kumite Leistungsklasse weiblich (bis 55kg) und in der Kumite Masterklasse Ü30 weiblich (bis 60kg) jeweils Gold. Martin Schoppel holte sich in der Kumite Masterklasse männlich Ü35 (bis 80kg) ebenfalls den Sieg, dazu wurde er Dritter in der Kumite Leistungsklasse männlich (bis 75kg). Sara Djapa (Kumite weiblich, bis 68kg), Marvin Egerland (Kumite U21 männlich, bis 60kg, und Leistungsklasse, bis 60 kg), Venera Stroh (Kata U16 weiblich), Emilia Weißenmayer (Kumite U16 weiblich, über 61kg) und Louis Böhm (Kumite U16 männlich, bis 55kg) erkämpften sich jeweils die Silbermedaille. Bronze gab es für Alice Giordano (Kumite U16 weiblich, bis 47kg), Yann Horn (Kumite U18 männlich, bis 68kg), Mia Igl (Kumite U16 weiblich, bis 54kg) und Venera Stroh (Kumite U16 weiblich, bis 54kg). Das weibliche Kumite-Team sicherte sich in der Leistungsklasse mit Holczer, Djapa und Anna Wolz den Sieg. Das weibliche U16 Kumite-Team (Igl, Stroh, Weißenmayer, Giordano) gewann ebenso Bronze wie die Männer in der Leistungsklassenteam (Schoppel, Hoffmann, Egerland).