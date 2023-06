Innerhalb der Aktion „Saubere Stadt“ wird am kommenden Samstag, 17. Juni, 10 bis 12 Uhr, im Ebertpark ein sogenanntes Plogging-Event veranstaltet. Wie der Marketingverein als Ausrichter weiter informiert, dürfen alle Altersklassen daran teilnehmen. Plogging verknüpft Laufsport mit dem Müllaufsammeln, was eine ideale Kombination aus sportlicher Betätigung und Engagement für die Umwelt sei, so die Organisatoren. Treff- und Startpunkt ist vor dem Riesenrad auf dem Pfalzfest, das zu dieser Zeit auf dem Vorgelände der Eberthalle über die Bühne geht. Die Teilnahme ist kostenfrei. Alle Teilnehmer erhalten ein Funktionsshirt und einen Verzehrbon fürs Pfalzfest. Das Plogging-Event findet in Kooperation mit der Initiative „Land in Bewegung Rheinland-Pfalz“ statt.