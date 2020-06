Gute Absichten, schmerzhafte Folgen: Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße wollte am späten Sonntagabend gegen 22.40 Uhr in der Ludwigshafener Innenstadt einen Streit schlichten und wurde laut Polizei selbst zum Opfer. An der provisorischen Bushaltestelle Berliner Platz (Ludwigstraße) waren zwei Männer aneinander geraten. Einer der Streithähne schlug dem Jugendlichen auf den Kopf und verletzte ihn leicht, als dieser dazwischen gehen wollte. Danach gingen die zuvor streitenden Männer davon. Sie werden wie folgt beschrieben: Beide sind ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und etwa 20 Jahre alt, der eine hat eine Glatze, der andere trug schwarze Oberbekleidung. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.