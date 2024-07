Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntagmittag gegen 13.10 Uhr ein 17-jähriger Radfahrer in Ludwigshafen Süd verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 17-Jährige an der Kreuzung der Kettlerstraße mit der Fürstenstraße die Vorfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin missachtet. Den Sachschaden Schätzen die Beamten auf etwa 3500 Euro.